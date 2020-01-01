Токеномика Noon USN (USN)

Токеномика Noon USN (USN)

Откройте для себя ключевую информацию о Noon USN (USN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Noon USN (USN)

Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions.

Официальный сайт:
https://www.noon.capital/

Токеномика и анализ цен Noon USN (USN)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Noon USN (USN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 23,44M
$ 23,44M$ 23,44M
Общее предложение:
$ 23,42M
$ 23,42M$ 23,42M
Оборотное предложение:
$ 23,42M
$ 23,42M$ 23,42M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 23,44M
$ 23,44M$ 23,44M
Исторический максимум:
$ 1,007
$ 1,007$ 1,007
Исторический минимум:
$ 0,988079
$ 0,988079$ 0,988079
Текущая цена:
$ 1,001
$ 1,001$ 1,001

Токеномика Noon USN (USN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Noon USN (USN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов USN, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов USN.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USN, изучите текущую цену USN!

Прогноз цены USN

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.