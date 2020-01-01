Токеномика Noon USN (USN) Откройте для себя ключевую информацию о Noon USN (USN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Noon USN (USN) Noon Capital is building a yield-bearing stablecoin called USN, designed to maintain a 1:1 peg with the US Dollar while offering competitive yields. The project aims to provide a stable, interest-bearing asset for users seeking a secure store of value with returns that can potentially outpace inflation. USN generates revenue through a sophisticated basis yield strategy, combining different strategies to ensure consistent returns across various market conditions. Официальный сайт: https://www.noon.capital/ Купить USN сейчас!

Токеномика и анализ цен Noon USN (USN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Noon USN (USN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 23,44M $ 23,44M $ 23,44M Общее предложение: $ 23,42M $ 23,42M $ 23,42M Оборотное предложение: $ 23,42M $ 23,42M $ 23,42M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 23,44M $ 23,44M $ 23,44M Исторический максимум: $ 1,007 $ 1,007 $ 1,007 Исторический минимум: $ 0,988079 $ 0,988079 $ 0,988079 Текущая цена: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Узнайте больше о цене Noon USN (USN)

Токеномика Noon USN (USN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Noon USN (USN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов USN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов USN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой USN, изучите текущую цену USN!

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