Какова текущая цена Nipmod?

Nipmod (NPM) торгуется по цене ₽, что отражает изменение цены на уровне -2.17% за последние 24 часа. Эта актуальная информация объединяет данные о ценах с глобальных бирж, чтобы предоставить трейдерам точную оценку рынка в любой момент.

Какую роль играет Nipmod в своей экосистеме?

Являясь ключевым активом сети -- и частью сектора Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Framework, NPM часто обеспечивает работу таких важных функций, как платежи, стейкинг, голосование по вопросам управления и стимулирование ликвидности. Его архитектура может влиять на то, как приложения или смарт-контракты работают в рамках всей экосистемы.

Насколько активно сегодня торгуется NPM?

За последние 24 часа объем торгов NPM составил ₽--. Высокий объем обычно свидетельствует о большом интересе инвесторов, более здоровой ликвидности и лучшем исполнении сделок как для мелких, так и для крупных трейдеров.

Каково количество токенов Nipmod в обращении?

Сегодня в обращении находится 100000000000.0 токенов, что определяет доступное количество для торговли. Объем токенов в обращении помогает инвесторам оценивать ограниченность предложения, динамику инфляции и потенциальное распределение токенов в долгосрочной перспективе.

Какова рыночная капитализация и рейтинг NPM?

В настоящее время Nipmod занимает рейтинг №8520 с рыночной капитализацией ₽1675507.2481193760000, что ставит его в ряд признанных активов в своем секторе и помогает инвесторам оценивать его относительный масштаб.

Какова динамика Nipmod за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена продемонстрировала изменение на уровне -2.17%. Краткосрочная динамика может зависеть от настроений трейдеров, изменений ликвидности или событий, связанных с сетью --.

Как Nipmod соотносится с аналогичными активами в той же категории?

В рамках сегмента Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Framework NPM демонстрирует конкурентоспособную активность, поддерживаемую высокими уровнями торговли, высокой ликвидностью и постоянным применением в своей экосистеме.