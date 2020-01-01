Токеномика Nexus Erebus (NXR) Откройте для себя ключевую информацию о Nexus Erebus (NXR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nexus Erebus (NXR) Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image. Официальный сайт: https://www.nexus-ereb.us/ Купить NXR сейчас!

Токеномика и анализ цен Nexus Erebus (NXR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nexus Erebus (NXR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 32,67K $ 32,67K $ 32,67K Общее предложение: $ 999,82M $ 999,82M $ 999,82M Оборотное предложение: $ 964,82M $ 964,82M $ 964,82M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 33,85K $ 33,85K $ 33,85K Исторический максимум: $ 0,00354246 $ 0,00354246 $ 0,00354246 Исторический минимум: $ 0,00002515 $ 0,00002515 $ 0,00002515 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Nexus Erebus (NXR)

Токеномика Nexus Erebus (NXR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nexus Erebus (NXR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NXR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NXR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NXR, изучите текущую цену NXR!

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