Токеномика Netswap (NETT) Откройте для себя ключевую информацию о Netswap (NETT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Netswap (NETT) Netswap is the 1st Native DEX built on Metis Andromeda Layer 2 Network, benefiting from its lightspeed and low-cost transaction, security, scalability, decentralization and much more advantages. Официальный сайт: https://netswap.io/ Купить NETT сейчас!

Токеномика и анализ цен Netswap (NETT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Netswap (NETT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 507,95K $ 507,95K $ 507,95K Общее предложение: $ 11,00M $ 11,00M $ 11,00M Оборотное предложение: $ 11,00M $ 11,00M $ 11,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 507,95K $ 507,95K $ 507,95K Исторический максимум: $ 28,25 $ 28,25 $ 28,25 Исторический минимум: $ 0,03713851 $ 0,03713851 $ 0,03713851 Текущая цена: $ 0,04617992 $ 0,04617992 $ 0,04617992 Узнайте больше о цене Netswap (NETT)

Токеномика Netswap (NETT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Netswap (NETT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NETT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NETT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NETT, изучите текущую цену NETT!

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