Токеномика Nest Elixir Vault (NELIXIR) Откройте для себя ключевую информацию о Nest Elixir Vault (NELIXIR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nest Elixir Vault (NELIXIR) At Nest, our mission is to bring the world closer to a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real-world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem. Our permissionless protocol enables anyone to earn institutional-grade yields from real-world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments in the form of tokens that represent yield streams. These tokens, what we technically refer to as vault tokens, can be managed or traded independently of the underlying tokens, permissionlessly. Официальный сайт: https://app.nest.credit/nest-elixir-vault Купить NELIXIR сейчас!

Токеномика и анализ цен Nest Elixir Vault (NELIXIR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nest Elixir Vault (NELIXIR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 514,27K $ 514,27K $ 514,27K Общее предложение: $ 501,81K $ 501,81K $ 501,81K Оборотное предложение: $ 501,81K $ 501,81K $ 501,81K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 518,65K $ 518,65K $ 518,65K Исторический максимум: $ 1,025 $ 1,025 $ 1,025 Исторический минимум: $ 1,018 $ 1,018 $ 1,018 Текущая цена: $ 1,025 $ 1,025 $ 1,025 Узнайте больше о цене Nest Elixir Vault (NELIXIR)

Токеномика Nest Elixir Vault (NELIXIR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nest Elixir Vault (NELIXIR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NELIXIR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NELIXIR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NELIXIR, изучите текущую цену NELIXIR!

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