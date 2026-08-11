Сегодняшняя цена National Trust Fund System

Текущая цена National Trust Fund System (NTFS) сегодня составляет $ 0 с изменением 0.86% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации NTFS на USD составляет $ 0 за NTFS.

На данный момент National Trust Fund System занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 99,137, при оборотном предложении 999.89M NTFS. В течение последних 24 часов, NTFS торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.01222876, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе NTFS изменился на +0.23% за последний час и на -17.34% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация National Trust Fund System (NTFS)

Рыночная капитализация $ 99.14K$ 99.14K $ 99.14K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 99.14K$ 99.14K $ 99.14K Оборотное предложение 999.89M 999.89M 999.89M Общее предложение 999,885,711.068386 999,885,711.068386 999,885,711.068386

Текущая рыночная капитализация National Trust Fund System составляет $ 99.14K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NTFS составляет 999.89M, а общее предложение – 999885711.068386. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 99.14K.