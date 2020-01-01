Токеномика Nash Smart Finance (NASF) Откройте для себя ключевую информацию о Nash Smart Finance (NASF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Nash Smart Finance (NASF) Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives. Официальный сайт: https://nashsmartfinance.io/ Whitepaper: https://docs.nashsmartfinance.io/ Купить NASF сейчас!

Токеномика и анализ цен Nash Smart Finance (NASF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Nash Smart Finance (NASF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 99,32K $ 99,32K $ 99,32K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 99,32K $ 99,32K $ 99,32K Исторический максимум: $ 0,00999217 $ 0,00999217 $ 0,00999217 Исторический минимум: $ 0,00595173 $ 0,00595173 $ 0,00595173 Текущая цена: $ 0,00993154 $ 0,00993154 $ 0,00993154 Узнайте больше о цене Nash Smart Finance (NASF)

Токеномика Nash Smart Finance (NASF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Nash Smart Finance (NASF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NASF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NASF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NASF, изучите текущую цену NASF!

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