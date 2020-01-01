Токеномика mStable USD (MUSD) Откройте для себя ключевую информацию о mStable USD (MUSD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о mStable USD (MUSD) mUSD is a meta-stablecoin with a native yield Официальный сайт: http://mstable.org Купить MUSD сейчас!

Токеномика и анализ цен mStable USD (MUSD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене mStable USD (MUSD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,88M $ 2,88M $ 2,88M Общее предложение: $ 2,88M $ 2,88M $ 2,88M Оборотное предложение: $ 2,88M $ 2,88M $ 2,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,88M $ 2,88M $ 2,88M Исторический максимум: $ 2,71 $ 2,71 $ 2,71 Исторический минимум: $ 0,472562 $ 0,472562 $ 0,472562 Текущая цена: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Узнайте больше о цене mStable USD (MUSD)

Токеномика mStable USD (MUSD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики mStable USD (MUSD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUSD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUSD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUSD, изучите текущую цену MUSD!

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