Токеномика MSQ Cycle Burn (BURN) Откройте для себя ключевую информацию о MSQ Cycle Burn (BURN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MSQ Cycle Burn (BURN) MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members. Официальный сайт: https://burn.msq.tech Купить BURN сейчас!

Токеномика и анализ цен MSQ Cycle Burn (BURN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MSQ Cycle Burn (BURN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 123,75K $ 123,75K $ 123,75K Общее предложение: $ 10,20M $ 10,20M $ 10,20M Оборотное предложение: $ 10,20M $ 10,20M $ 10,20M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 123,75K $ 123,75K $ 123,75K Исторический максимум: $ 0,381765 $ 0,381765 $ 0,381765 Исторический минимум: $ 0,00224419 $ 0,00224419 $ 0,00224419 Текущая цена: $ 0,01213218 $ 0,01213218 $ 0,01213218 Узнайте больше о цене MSQ Cycle Burn (BURN)

Токеномика MSQ Cycle Burn (BURN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MSQ Cycle Burn (BURN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BURN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BURN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BURN, изучите текущую цену BURN!

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