Цена MrCashClaw (CASHCLAW)
Текущая цена MrCashClaw (CASHCLAW) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации CASHCLAW на USD составляет $ 0 за CASHCLAW.
На данный момент MrCashClaw занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 18 624,25, при оборотном предложении 100,00B CASHCLAW. В течение последних 24 часов, CASHCLAW торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.
В краткосрочной перспективе CASHCLAW изменился на -- за последний час и на +0,35% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.
Текущая рыночная капитализация MrCashClaw составляет $ 18,62K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение CASHCLAW составляет 100,00B, а общее предложение – 100000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 18,62K.
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--
+0,35%
+0,35%
За сегодня изменение цены MrCashClaw на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены MrCashClaw на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены MrCashClaw на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены MrCashClaw на USD составило --.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-11,75%
|60 дней
|$ 0
|-11,75%
|90 дней
|--
|--
В 2040 году цена MrCashClaw потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в $ --.
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Какова текущая цена MrCashClaw?
MrCashClaw торгуется по цене ₽, при этом за последние 24 часа произошло изменение цены на --%. Эта актуальная цифра отражает совокупный ввод данных с нескольких спотовых рынков.
Насколько волатильна CASHCLAW сегодня?
Волатильность цены CASHCLAW за последние 24 часа составляет --%. Более высокая волатильность указывает на быстрые изменения цены, тогда как низкая волатильность свидетельствует о стабильности.
Каков диапазон торгов за последние 24 часа для MrCashClaw?
Цена токена колебалась между ₽0E-14 (минимум) и ₽0E-14 (максимум). Трейдеры часто используют эту информацию для оценки дневного импульса и силы рынка.
Какой объем торгов был зафиксирован для CASHCLAW?
За последние 24 часа объем торгов CASHCLAW составил ₽--, что демонстрирует активность рынка в отношении данного актива.
Как текущая цена соотносится с максимальной и минимальной ценами за все время?
Максимальная цена за все время составляет ₽, а минимальная цена за все время — ₽. Сравнение текущей цены с этими уровнями помогает трейдерам понять долгосрочные циклы.
Насколько высока ликвидность рынка для MrCashClaw?
Уровень ликвидности оценивается в --/100, что указывает на глубину книжки заказов и легкость исполнения сделок во время активных торговых сессий.
Как CASHCLAW сравнивается с другими токенами категории Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents?
В рамках категории Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents CASHCLAW демонстрирует конкурентоспособную динамику, подкрепленную ликвидностью в размере ₽-- и постоянным интересом со стороны трейдеров.
|Время (UTC+8)
|Тип
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