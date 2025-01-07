Цена Moshi (MOSHI)
Текущая цена Moshi (MOSHI) сегодня составляет 0.00001564 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 15.64K USD. Цена MOSHI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Moshi:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 174.96 USD
- Изменение цены Moshi в течение дня составляет -2.48%
- Оборотное предложение составляет 999.79M USD
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За сегодня изменение цены Moshi на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Moshi на USD составило $ -0.0000073109.
За последние 60 дней изменение цены Moshi на USD составило $ -0.0000127640.
За последние 90 дней изменение цены Moshi на USD составило $ -0.0003676177318304694.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2.48%
|30 дней
|$ -0.0000073109
|-46.74%
|60 дней
|$ -0.0000127640
|-81.61%
|90 дней
|$ -0.0003676177318304694
|-95.91%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Moshi: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.17%
-2.48%
+23.33%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up. Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost. One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment?
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|1 MOSHI к AUD
A$0.0000248676
|1 MOSHI к GBP
￡0.0000123556
|1 MOSHI к EUR
€0.000014858
|1 MOSHI к USD
$0.00001564
|1 MOSHI к MYR
RM0.0000702236
|1 MOSHI к TRY
₺0.0005527176
|1 MOSHI к JPY
¥0.0024633
|1 MOSHI к RUB
₽0.00166566
|1 MOSHI к INR
₹0.0013406608
|1 MOSHI к IDR
Rp0.2522580292
|1 MOSHI к PHP
₱0.0009083712
|1 MOSHI к EGP
￡E.0.0007920096
|1 MOSHI к BRL
R$0.0000958732
|1 MOSHI к CAD
C$0.0000223652
|1 MOSHI к BDT
৳0.0019077672
|1 MOSHI к NGN
₦0.0241730276
|1 MOSHI к UAH
₴0.0006632924
|1 MOSHI к VES
Bs0.00081328
|1 MOSHI к PKR
Rs0.0043748208
|1 MOSHI к KZT
₸0.0083013992
|1 MOSHI к THB
฿0.00053958
|1 MOSHI к TWD
NT$0.0005111152
|1 MOSHI к CHF
Fr0.000014076
|1 MOSHI к HKD
HK$0.0001215228
|1 MOSHI к MAD
.د.م0.0001568692