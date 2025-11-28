Что такое MOONCAT

Токеномика Mooncat (MOONCAT) Откройте для себя ключевую информацию о Mooncat (MOONCAT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Mooncat (MOONCAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mooncat (MOONCAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 454,38K $ 454,38K $ 454,38K Общее предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M Оборотное предложение: $ 999,89M $ 999,89M $ 999,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 454,38K $ 454,38K $ 454,38K Исторический максимум: $ 0,00888346 $ 0,00888346 $ 0,00888346 Исторический минимум: $ 0,0003829 $ 0,0003829 $ 0,0003829 Текущая цена: $ 0,00045447 $ 0,00045447 $ 0,00045447 Узнайте больше о цене Mooncat (MOONCAT) Купить MOONCAT сейчас!

Информация о Mooncat (MOONCAT) Официальный сайт: https://www.mooncatsol.com

Токеномика Mooncat (MOONCAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mooncat (MOONCAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOONCAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOONCAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOONCAT, изучите текущую цену MOONCAT!

Прогноз цены MOONCAT Хотите узнать, куда может двигаться MOONCAT? Наша страница прогноза цены MOONCAT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MOONCAT прямо сейчас!

