Цена monkey sol inu (MSI)
Текущая цена monkey sol inu (MSI) сегодня составляет 0.00364295 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.64M USD. Цена MSI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка monkey sol inu:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 8.66K USD
- Изменение цены monkey sol inu в течение дня составляет -9.26%
- Оборотное предложение составляет 999.99M USD
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За сегодня изменение цены monkey sol inu на USD составило $ -0.000371837645549436.
За последние 30 дней изменение цены monkey sol inu на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены monkey sol inu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены monkey sol inu на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.000371837645549436
|-9.26%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен monkey sol inu: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1.81%
-9.26%
-4.27%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color!
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|1 MSI к AUD
A$0.0058651495
|1 MSI к GBP
￡0.0029507895
|1 MSI к EUR
€0.003497232
|1 MSI к USD
$0.00364295
|1 MSI к MYR
RM0.0163568455
|1 MSI к TRY
₺0.129251866
|1 MSI к JPY
¥0.5712509895
|1 MSI к RUB
₽0.374203824
|1 MSI к INR
₹0.3145687325
|1 MSI к IDR
Rp59.720482248
|1 MSI к PHP
₱0.2134404405
|1 MSI к EGP
￡E.0.183750398
|1 MSI к BRL
R$0.022221995
|1 MSI к CAD
C$0.0052094185
|1 MSI к BDT
৳0.440651232
|1 MSI к NGN
₦5.66551584
|1 MSI к UAH
₴0.153295336
|1 MSI к VES
Bs0.19307635
|1 MSI к PKR
Rs1.014998729
|1 MSI к KZT
₸1.923404741
|1 MSI к THB
฿0.1264467945
|1 MSI к TWD
NT$0.120144491
|1 MSI к CHF
Fr0.0033150845
|1 MSI к HKD
HK$0.028342151
|1 MSI к MAD
.د.م0.0364659295