Токеномика monkey sol inu (MSI)

Токеномика monkey sol inu (MSI)

Откройте для себя ключевую информацию о monkey sol inu (MSI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о monkey sol inu (MSI)

its about a blue monkey on solana that never quits.

a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading.

a funny meme with exciment and a doxx developer.

created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun.

with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon.

the dream is to make blue the new favorite color!

Официальный сайт:
https://www.monkeysolinu.com/

Токеномика и анализ цен monkey sol inu (MSI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене monkey sol inu (MSI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 15,79K
$ 15,79K$ 15,79K
Общее предложение:
$ 999,86M
$ 999,86M$ 999,86M
Оборотное предложение:
$ 999,86M
$ 999,86M$ 999,86M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 15,79K
$ 15,79K$ 15,79K
Исторический максимум:
$ 0,00642838
$ 0,00642838$ 0,00642838
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Токеномика monkey sol inu (MSI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики monkey sol inu (MSI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MSI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MSI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MSI, изучите текущую цену MSI!

Прогноз цены MSI

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.