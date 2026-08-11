Сегодняшняя цена Mizukara

Текущая цена Mizukara (MIZUKARA) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,34% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MIZUKARA на USD составляет $ 0 за MIZUKARA.

На данный момент Mizukara занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 10 459,29, при оборотном предложении 1,00B MIZUKARA. В течение последних 24 часов, MIZUKARA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,00175252, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MIZUKARA изменился на -0,05% за последний час и на -44,30% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Mizukara (MIZUKARA)

Рыночная капитализация $ 10,46K$ 10,46K $ 10,46K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 10,46K$ 10,46K $ 10,46K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Mizukara составляет $ 10,46K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MIZUKARA составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 10,46K.