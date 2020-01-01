Токеномика Minutes Network Token (MNTX)

Токеномика Minutes Network Token (MNTX)

Откройте для себя ключевую информацию о Minutes Network Token (MNTX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Minutes Network Token (MNTX)

Официальный сайт:
https://www.minutesnetworktoken.io/
Whitepaper:
https://minutesnetworktoken.io/documents/Minutes-Network-Token-Whitepaper.pdf

Токеномика и анализ цен Minutes Network Token (MNTX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Minutes Network Token (MNTX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 18,50M
$ 18,50M$ 18,50M
Общее предложение:
$ 74,06M
$ 74,06M$ 74,06M
Оборотное предложение:
$ 74,06M
$ 74,06M$ 74,06M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 18,50M
$ 18,50M$ 18,50M
Исторический максимум:
$ 0,316478
$ 0,316478$ 0,316478
Исторический минимум:
$ 0,160671
$ 0,160671$ 0,160671
Текущая цена:
$ 0,250167
$ 0,250167$ 0,250167

Токеномика Minutes Network Token (MNTX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Minutes Network Token (MNTX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MNTX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MNTX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MNTX, изучите текущую цену MNTX!

Прогноз цены MNTX

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.