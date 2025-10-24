Текущая цена MicroBuy Bot сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MICROBUY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MICROBUY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена MicroBuy Bot сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены MICROBUY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MICROBUY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о MICROBUY

Информация о цене MICROBUY

Официальный сайт MICROBUY

Токеномика MICROBUY

Прогноз цен MICROBUY

Логотип MicroBuy Bot

Цена MicroBuy Bot (MICROBUY)

Не в листинге

Текущая цена 1 MICROBUY в USD:

--
----
-2,30%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены MicroBuy Bot (MICROBUY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:56:28 (UTC+8)

Информация о ценах MicroBuy Bot (MICROBUY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00189287
$ 0,00189287$ 0,00189287

$ 0
$ 0$ 0

+0,33%

-2,36%

-19,90%

-19,90%

Текущая цена MicroBuy Bot (MICROBUY) составляет --. За последние 24 часа MICROBUY торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MICROBUY за все время составляет $ 0,00189287, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, MICROBUY изменился на +0,33% за последний час, на -2,36% за 24 часа и на -19,90% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация MicroBuy Bot (MICROBUY)

$ 42,98K
$ 42,98K$ 42,98K

--
----

$ 42,98K
$ 42,98K$ 42,98K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 999 999,9999999
999 999 999,9999999 999 999 999,9999999

Текущая рыночная капитализация MicroBuy Bot составляет $ 42,98K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MICROBUY составляет 1000,00M, а общее предложение – 999999999.9999999. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 42,98K.

История цен MicroBuy Bot (MICROBUY) в USD

За сегодня изменение цены MicroBuy Bot на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены MicroBuy Bot на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены MicroBuy Bot на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены MicroBuy Bot на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,36%
30 дней$ 0-87,47%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое MicroBuy Bot (MICROBUY)

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH.

Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth.

By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник MicroBuy Bot (MICROBUY)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены MicroBuy Bot (USD)

Сколько будет стоить MicroBuy Bot (MICROBUY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов MicroBuy Bot (MICROBUY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для MicroBuy Bot.

Проверьте прогноз цены MicroBuy Bot!

MICROBUY на местную валюту

Токеномика MicroBuy Bot (MICROBUY)

Понимание токеномики MicroBuy Bot (MICROBUY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MICROBUY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MicroBuy Bot (MICROBUY)

Сколько стоит MicroBuy Bot (MICROBUY) на сегодня?
Актуальная цена MICROBUY в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MICROBUY в USD?
Текущая цена MICROBUY в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация MicroBuy Bot?
Рыночная капитализация MICROBUY составляет $ 42,98K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MICROBUY?
Циркулирующее предложение MICROBUY составляет 1000,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MICROBUY?
MICROBUY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00189287 USD.
Какова была минимальная цена MICROBUY за все время (ATL)?
MICROBUY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов MICROBUY?
Объем торгов за последние 24 часа для MICROBUY составляет -- USD.
Вырастет ли MICROBUY в цене в этом году?
MICROBUY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MICROBUY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:56:28 (UTC+8)

