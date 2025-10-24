Что такое MicroBuy Bot (MICROBUY)

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH. Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth. By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о MicroBuy Bot (MICROBUY) Сколько стоит MicroBuy Bot (MICROBUY) на сегодня? Актуальная цена MICROBUY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MICROBUY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MICROBUY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация MicroBuy Bot? Рыночная капитализация MICROBUY составляет $ 42,98K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MICROBUY? Циркулирующее предложение MICROBUY составляет 1000,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MICROBUY? MICROBUY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00189287 USD . Какова была минимальная цена MICROBUY за все время (ATL)? MICROBUY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов MICROBUY? Объем торгов за последние 24 часа для MICROBUY составляет -- USD . Вырастет ли MICROBUY в цене в этом году? MICROBUY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MICROBUY для более подробного анализа.

