Цена Merkle Trade (MKL)
Текущая цена Merkle Trade (MKL) сегодня составляет 0.375795 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 3.25M USD. Цена MKL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Merkle Trade:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 99.88K USD
- Изменение цены Merkle Trade в течение дня составляет -1.09%
- Оборотное предложение составляет 8.69M USD
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За сегодня изменение цены Merkle Trade на USD составило $ -0.0041424365292616.
За последние 30 дней изменение цены Merkle Trade на USD составило $ +0.2617461404.
За последние 60 дней изменение цены Merkle Trade на USD составило $ +1.1226682842.
За последние 90 дней изменение цены Merkle Trade на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.0041424365292616
|-1.09%
|30 дней
|$ +0.2617461404
|+69.65%
|60 дней
|$ +1.1226682842
|+298.74%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Merkle Trade: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.57%
-1.09%
+38.24%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders.
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