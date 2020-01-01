Токеномика Merkle Trade (MKL) Откройте для себя ключевую информацию о Merkle Trade (MKL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Merkle Trade (MKL) Merkle Trade is the first gamified perpetual futures decentralized exchange (DEX) based on Aptos. It provides omnichain support, including EVM wallet integration via LayerZero. Backed by prominent investors like Hashed and Arrington Capital, Merkle Trade uniquely combines a high-performance, secure perpetual DEX with the engaging, social elements of popular online and RPG games. Believing that making directional bets on volatile assets like crypto should be fun for all, the platform has significantly lowered the barriers to entry for leverage trading crypto, commodities, and forex. In 10 months, Merkle Trade has amassed over $13.5 billion in cumulative trading volume and attracted more than 125,000 traders. Официальный сайт: https://merkle.trade/ Купить MKL сейчас!

Токеномика и анализ цен Merkle Trade (MKL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Merkle Trade (MKL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,64M $ 2,64M $ 2,64M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 28,35M $ 28,35M $ 28,35M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,32M $ 9,32M $ 9,32M Исторический максимум: $ 0,46655 $ 0,46655 $ 0,46655 Исторический минимум: $ 0,065526 $ 0,065526 $ 0,065526 Текущая цена: $ 0,090382 $ 0,090382 $ 0,090382 Узнайте больше о цене Merkle Trade (MKL)

Токеномика Merkle Trade (MKL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Merkle Trade (MKL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MKL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MKL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MKL, изучите текущую цену MKL!

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