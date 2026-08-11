Сегодняшняя цена Memes AI

Текущая цена Memes AI (MEMESAI) сегодня составляет $ 0 с изменением 5.21% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации MEMESAI на USD составляет $ 0 за MEMESAI.

На данный момент Memes AI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 92,597, при оборотном предложении 999.86M MEMESAI. В течение последних 24 часов, MEMESAI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе MEMESAI изменился на -0.06% за последний час и на -17.06% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Memes AI (MEMESAI)

Рыночная капитализация $ 92.60K$ 92.60K $ 92.60K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 92.60K$ 92.60K $ 92.60K Оборотное предложение 999.86M 999.86M 999.86M Общее предложение 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516 999,858,660.2264516

Текущая рыночная капитализация Memes AI составляет $ 92.60K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение MEMESAI составляет 999.86M, а общее предложение – 999858660.2264516. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 92.60K.