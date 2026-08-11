Какова текущая цена Make Memes Great Again?

Живая цена Make Memes Great Again (MMGA) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Make Memes Great Again на рынке?

В настоящее время Make Memes Great Again находится на 7693-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽2518161.3287431104000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов MMGA в обращении?

Количество токенов MMGA в обращении составляет 999889871.066908 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Make Memes Great Again за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Make Memes Great Again колебалась в диапазоне от ₽0E-14 (минимум за 24 часа) до ₽0E-14 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Make Memes Great Again удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Make Memes Great Again достиг максимальной цены ₽0.100639666438055808000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется MMGA?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Make Memes Great Again?

Текущее изменение цены 0.0% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,BONK.fun Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.