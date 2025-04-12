Цена Magic USDC Generator (MUG)
Текущая цена Magic USDC Generator (MUG) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 35.71K USD. Цена MUG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Magic USDC Generator:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Magic USDC Generator в течение дня составляет -0.67%
- Оборотное предложение составляет 944.18M USD
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За сегодня изменение цены Magic USDC Generator на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Magic USDC Generator на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Magic USDC Generator на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Magic USDC Generator на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-0.67%
|30 дней
|$ 0
|-68.04%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Magic USDC Generator: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.66%
-0.67%
-24.77%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time.
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