Токеномика Magic USDC Generator (MUG) Откройте для себя ключевую информацию о Magic USDC Generator (MUG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Magic USDC Generator (MUG) Magic USDC Generator is a groundbreaking Solana-based token that automatically rewards holders with $USDC payouts. Simply hold the token in your wallet and watch your USDC rewards grow, no staking, no extra steps, just effortless passive income. Plus, Magic USDC Generator is the first token to feature a Buyback-and-Burn mechanism, ensuring sustained value and long-term growth for holders. Every 15 minutes, a portion of $MUG is automatically burned, shrinking the circulating supply. The BuyBack & Burn Wallet collects USDC from transaction fees, converts it into Solana, then buys back $MUG and burns it, ensuring constant demand and reducing supply. As supply decreases, the market cap inflates, making each token more scarce and valuable over time. Официальный сайт: https://magicusdcgenerator.com/ Купить MUG сейчас!

Токеномика и анализ цен Magic USDC Generator (MUG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Magic USDC Generator (MUG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 5,42K $ 5,42K $ 5,42K Общее предложение: $ 956,32M $ 956,32M $ 956,32M Оборотное предложение: $ 942,29M $ 942,29M $ 942,29M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,50K $ 5,50K $ 5,50K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Magic USDC Generator (MUG)

Токеномика Magic USDC Generator (MUG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Magic USDC Generator (MUG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MUG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MUG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MUG, изучите текущую цену MUG!

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