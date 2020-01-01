Токеномика Made In America (MIA) Откройте для себя ключевую информацию о Made In America (MIA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Made In America (MIA) Made in America (MIA) is a cryptocurrency token that embodies the strength, innovation, and pride of American craftsmanship. Designed to align with the “Made in America” ethos, MIA represents a movement that celebrates resilience, quality, and community-driven growth. With a rapidly growing user base, a strong and active community, and ambitious goals to redefine decentralized finance, MIA aims to become a leading token in the crypto space. Backed by a vision to unite the values of freedom, opportunity, and innovation, MIA is not just a token—it’s a symbol of American excellence in the digital age. Официальный сайт: https://madeinamerica.info/ Купить MIA сейчас!

Токеномика и анализ цен Made In America (MIA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Made In America (MIA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 70,19K $ 70,19K $ 70,19K Общее предложение: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M Оборотное предложение: $ 999,80M $ 999,80M $ 999,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 70,19K $ 70,19K $ 70,19K Исторический максимум: $ 0,00858993 $ 0,00858993 $ 0,00858993 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Made In America (MIA)

Токеномика Made In America (MIA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Made In America (MIA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MIA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MIA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MIA, изучите текущую цену MIA!

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