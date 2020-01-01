Токеномика Mad Meerkat Optimizer (MMO) Откройте для себя ключевую информацию о Mad Meerkat Optimizer (MMO), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Mad Meerkat Optimizer (MMO) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mad Meerkat Optimizer (MMO), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 51,23K $ 51,23K $ 51,23K Общее предложение: $ 4,82M $ 4,82M $ 4,82M Оборотное предложение: $ 4,80M $ 4,80M $ 4,80M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 51,46K $ 51,46K $ 51,46K Исторический максимум: $ 17,41 $ 17,41 $ 17,41 Исторический минимум: $ 0,00964444 $ 0,00964444 $ 0,00964444 Текущая цена: $ 0,01067525 $ 0,01067525 $ 0,01067525 Узнайте больше о цене Mad Meerkat Optimizer (MMO)

Токеномика Mad Meerkat Optimizer (MMO): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Mad Meerkat Optimizer (MMO) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MMO, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MMO. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MMO, изучите текущую цену MMO!

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