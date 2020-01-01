Токеномика LUCA (LUCA) Откройте для себя ключевую информацию о LUCA (LUCA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LUCA (LUCA) ATM is a peer-to-peer staking platform that allows users to stake tokens with one another. By locking their tokens in a connection, they build their network. ATM ranks each user in this network using Google's PageRank algorithm, and determines their stake rewards from this. The reward token is LUCA. LUCA is also the best currency to lock in a connection, as using it means that the connections will have a higher weight when rewards are calculated. Thus, LUCA is the primary token used in ATM's network, which has amassed around 3000 users and is still growing substantially. Similar to Pancakeswap's CAKE token, LUCA is used as a reward and also as a utility token for the ATM platform, and we expect to see continued growth of both the value of LUCA and the size of the ATM community building this new form of staking social network. Официальный сайт: https://www.atm.network/ Whitepaper: https://www.atm.network/pdf/ATM%20White%20Paper.pdf Купить LUCA сейчас!

Токеномика и анализ цен LUCA (LUCA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LUCA (LUCA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,26M $ 2,26M $ 2,26M Общее предложение: $ 4,25M $ 4,25M $ 4,25M Оборотное предложение: $ 4,17M $ 4,17M $ 4,17M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,30M $ 2,30M $ 2,30M Исторический максимум: $ 9,47 $ 9,47 $ 9,47 Исторический минимум: $ 0,065876 $ 0,065876 $ 0,065876 Текущая цена: $ 0,542026 $ 0,542026 $ 0,542026 Узнайте больше о цене LUCA (LUCA)

Токеномика LUCA (LUCA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LUCA (LUCA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LUCA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LUCA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LUCA, изучите текущую цену LUCA!

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