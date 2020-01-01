Токеномика Loky by Virtuals (LOKY) Откройте для себя ключевую информацию о Loky by Virtuals (LOKY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Loky by Virtuals (LOKY) Loky is an AI agent; he’s the embodiment of mischief, wit, and razor-sharp market insights. Developed by the DappLooker team, Loky brings data from DappLooker to life through playful banter and keen market analysis. Inspired by the Norse god of mischief, Loky takes on the persona of a playful trickster with a sharp tongue, celebrating crypto victories and roasting market missteps with unmatched flair. His personality combines mythological roots with a deep understanding of trading dynamics, ensuring traders stay informed, entertained, and humbled in equal measure. What Makes Loky Unique? 🎭 Mischief Meets Intelligence Loky doesn’t just track markets; he understands them. Equipped with cutting-edge AI, he identifies trends, uncovers patterns, and delivers actionable insights with a generous sprinkle of humor. Официальный сайт: https://0xloky.com/ Купить LOKY сейчас!

Токеномика и анализ цен Loky by Virtuals (LOKY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Loky by Virtuals (LOKY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,83M $ 2,83M $ 2,83M Общее предложение: $ 995,68M $ 995,68M $ 995,68M Оборотное предложение: $ 923,46M $ 923,46M $ 923,46M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,05M $ 3,05M $ 3,05M Исторический максимум: $ 0,0115318 $ 0,0115318 $ 0,0115318 Исторический минимум: $ 0,0003831 $ 0,0003831 $ 0,0003831 Текущая цена: $ 0,00305187 $ 0,00305187 $ 0,00305187 Узнайте больше о цене Loky by Virtuals (LOKY)

Токеномика Loky by Virtuals (LOKY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Loky by Virtuals (LOKY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LOKY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LOKY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LOKY, изучите текущую цену LOKY!

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