Сегодняшняя цена Liquid Staked NIBI

Текущая цена Liquid Staked NIBI (STNIBI) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации STNIBI на USD составляет $ 0 за STNIBI.

На данный момент Liquid Staked NIBI занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 43 502, при оборотном предложении 51,52M STNIBI. В течение последних 24 часов, STNIBI торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,01637183, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе STNIBI изменился на -- за последний час и на 0,00% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 397,09.

Рыночная информация Liquid Staked NIBI (STNIBI)

Рыночная капитализация $ 43,50K$ 43,50K $ 43,50K Объем (24Ч) $ 397,09$ 397,09 $ 397,09 Полностью разводненная рыночная капитализация $ 43,50K$ 43,50K $ 43,50K Оборотное предложение 51,52M 51,52M 51,52M Общее предложение 51 517 984,804652 51 517 984,804652 51 517 984,804652

Текущая рыночная капитализация Liquid Staked NIBI составляет $ 43,50K, при 24-часовом объеме торгов $ 397,09. Циркулируещее обращение STNIBI составляет 51,52M, а общее предложение – 51517984.804652. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 43,50K.