Что такое Limocoin Swap?

Limocoin Swap — это токен, предназначенный для содействия развитию рыночных решений на основе принципов криптовалют. Он поддерживается мощным сообществом, которое на протяжении четырёх лет формировалось компанией GIT S.A., дочерней компанией материнской компании SIMTREX COMMERCIAL BROKERS LLC.

Какова текущая цена Limocoin Swap?

Limocoin Swap торгуется по цене ₽, что соответствует изменению цены за последние 24 часа в размере -4.66%. Эта актуальная цифра отражает данные о рыночных交易ах в реальном времени, собранные с глобальных бирж.

Как LMCSWAP соотносится с мировым крипторынком?

Его суточное изменение в размере -4.66% можно сравнить со средними показателями рынка в целом. Если LMCSWAP превосходит рынок, это указывает на высокий спрос со стороны покупателей или позитивные изменения, характерные для его экосистемы.

Как Limocoin Swap показывает себя по сравнению с токенами категории Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem?

В рамках сегмента Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem LMCSWAP демонстрирует конкурентоспособность, обусловленную объемом торгов, рыночной капитализацией и активностью в сети --.

Какова сегодня рыночная капитализация Limocoin Swap?

Рыночная капитализация ₽35445409.2178818016000 ставит LMCSWAP на 3654-е место, что свидетельствует о его относительной зрелости и доверии инвесторов по сравнению с другими токенами.

Каковы диапазоны цен за последние 24 часа?

Сегодня цены колебались от ₽ до ₽, что дает трейдерам контекст для отслеживания волатильности и рыночной структуры.

Насколько активно торгуется LMCSWAP?

Limocoin Swap обеспечил оборот в размере ₽-- за последние 24 часа. Высокий объем торгов часто коррелирует с более выраженными ценовыми трендами и улучшением ликвидности рынка.

Как предложение влияет на оценку LMCSWAP?

При наличии в обращении 1176575426.402695 токенов уровень предложения помогает определить дефицитность и долгосрочную оценку, особенно при сравнении с другими токенами, имеющими инфляционные или дефляционные модели.