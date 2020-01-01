Токеномика Let that sink in (SINK) Откройте для себя ключевую информацию о Let that sink in (SINK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Let that sink in (SINK) The project, Let that sink in $SINK, draws inspiration from Elon Musk's humorous tweet where he held a sink, symbolizing "Let that sink in." It’s a playful, meme-driven initiative with a lighthearted approach, aimed at engaging the online community in a fun, relatable way. The $SINK token represents a way for people to participate in meme culture while also supporting a project that’s building a community around humor and tech-inspired satire. By leveraging the viral potential of humor, $SINK aims to create a memorable and entertaining space within the crypto ecosystem. Официальный сайт: https://sinktoken.com/ Купить SINK сейчас!

Токеномика и анализ цен Let that sink in (SINK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Let that sink in (SINK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 55,41K $ 55,41K $ 55,41K Общее предложение: $ 799,68M $ 799,68M $ 799,68M Оборотное предложение: $ 799,68M $ 799,68M $ 799,68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 55,41K $ 55,41K $ 55,41K Исторический максимум: $ 0,00507815 $ 0,00507815 $ 0,00507815 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Let that sink in (SINK)

Токеномика Let that sink in (SINK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Let that sink in (SINK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов SINK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов SINK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой SINK, изучите текущую цену SINK!

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