Текущая цена Ledgity Token сегодня составляет 0.00934302 USD. Следите за обновлениями цены LDY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LDY прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ledgity Token сегодня составляет 0.00934302 USD. Следите за обновлениями цены LDY к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены LDY прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о LDY

Информация о цене LDY

Whitepaper LDY

Официальный сайт LDY

Токеномика LDY

Прогноз цен LDY

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Ledgity Token

Цена Ledgity Token (LDY)

Не в листинге

Текущая цена 1 LDY в USD:

$0.0093436
$0.0093436$0.0093436
+8.50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Ledgity Token (LDY) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:51:40 (UTC+8)

Информация о ценах Ledgity Token (LDY) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0.00847101
$ 0.00847101$ 0.00847101
Мин 24Ч
$ 0.00932801
$ 0.00932801$ 0.00932801
Макс 24Ч

$ 0.00847101
$ 0.00847101$ 0.00847101

$ 0.00932801
$ 0.00932801$ 0.00932801

$ 0.110451
$ 0.110451$ 0.110451

$ 0.00392962
$ 0.00392962$ 0.00392962

+0.48%

+8.50%

-6.64%

-6.64%

Текущая цена Ledgity Token (LDY) составляет $0.00934302. За последние 24 часа LDY торговался в диапазоне от $ 0.00847101 до $ 0.00932801, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена LDY за все время составляет $ 0.110451, а минимальная – $ 0.00392962.

Что касается краткосрочной динамики, LDY изменился на +0.48% за последний час, на +8.50% за 24 часа и на -6.64% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ledgity Token (LDY)

$ 342.30K
$ 342.30K$ 342.30K

--
----

$ 700.73K
$ 700.73K$ 700.73K

36.64M
36.64M 36.64M

75,000,000.0
75,000,000.0 75,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Ledgity Token составляет $ 342.30K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение LDY составляет 36.64M, а общее предложение – 75000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 700.73K.

История цен Ledgity Token (LDY) в USD

За сегодня изменение цены Ledgity Token на USD составило $ +0.00073216.
За последние 30 дней изменение цены Ledgity Token на USD составило $ -0.0001960072.
За последние 60 дней изменение цены Ledgity Token на USD составило $ -0.0044552162.
За последние 90 дней изменение цены Ledgity Token на USD составило $ -0.00344516412497376.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0.00073216+8.50%
30 дней$ -0.0001960072-2.09%
60 дней$ -0.0044552162-47.68%
90 дней$ -0.00344516412497376-26.94%

Что такое Ledgity Token (LDY)

Ledgity Yield provides stablecoins holders with a scalable and stable treasury management solution backed by a liquid portfolio of Real World Assets (RWA)

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Ledgity Token (LDY)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Ledgity Token (USD)

Сколько будет стоить Ledgity Token (LDY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ledgity Token (LDY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ledgity Token.

Проверьте прогноз цены Ledgity Token!

LDY на местную валюту

Токеномика Ledgity Token (LDY)

Понимание токеномики Ledgity Token (LDY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LDY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ledgity Token (LDY)

Сколько стоит Ledgity Token (LDY) на сегодня?
Актуальная цена LDY в USD – 0.00934302 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена LDY в USD?
Текущая цена LDY в USD составляет $ 0.00934302. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ledgity Token?
Рыночная капитализация LDY составляет $ 342.30K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение LDY?
Циркулирующее предложение LDY составляет 36.64M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) LDY?
LDY достиг максимальной цены (ATH) в 0.110451 USD.
Какова была минимальная цена LDY за все время (ATL)?
LDY достиг минимальной цены (ATL) в 0.00392962 USD.
Каков объем торгов LDY?
Объем торгов за последние 24 часа для LDY составляет -- USD.
Вырастет ли LDY в цене в этом году?
LDY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LDY для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:51:40 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Ledgity Token (LDY)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.