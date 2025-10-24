Что такое Ledgity Token (LDY)

Ledgity Yield provides stablecoins holders with a scalable and stable treasury management solution backed by a liquid portfolio of Real World Assets (RWA)

Источник Ledgity Token (LDY) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Ledgity Token (USD)

Сколько будет стоить Ledgity Token (LDY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ledgity Token (LDY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ledgity Token.

Проверьте прогноз цены Ledgity Token!

LDY на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Ledgity Token (LDY)

Понимание токеномики Ledgity Token (LDY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LDY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ledgity Token (LDY) Сколько стоит Ledgity Token (LDY) на сегодня? Актуальная цена LDY в USD – 0.00934302 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LDY в USD? $ 0.00934302 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LDY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Ledgity Token? Рыночная капитализация LDY составляет $ 342.30K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LDY? Циркулирующее предложение LDY составляет 36.64M USD . Какова была максимальная цена (ATH) LDY? LDY достиг максимальной цены (ATH) в 0.110451 USD . Какова была минимальная цена LDY за все время (ATL)? LDY достиг минимальной цены (ATL) в 0.00392962 USD . Каков объем торгов LDY? Объем торгов за последние 24 часа для LDY составляет -- USD . Вырастет ли LDY в цене в этом году? LDY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LDY для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Ledgity Token (LDY)