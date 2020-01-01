Токеномика Landlord Ronald ($LANDLORD) Откройте для себя ключевую информацию о Landlord Ronald ($LANDLORD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Landlord Ronald ($LANDLORD) Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life Официальный сайт: https://www.landlord-ronald.xyz Купить $LANDLORD сейчас!

Токеномика и анализ цен Landlord Ronald ($LANDLORD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Landlord Ronald ($LANDLORD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 94,40K $ 94,40K $ 94,40K Общее предложение: $ 824,00M $ 824,00M $ 824,00M Оборотное предложение: $ 824,00M $ 824,00M $ 824,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 94,40K $ 94,40K $ 94,40K Исторический максимум: $ 0,02057193 $ 0,02057193 $ 0,02057193 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011409 $ 0,00011409 $ 0,00011409 Узнайте больше о цене Landlord Ronald ($LANDLORD)

Токеномика Landlord Ronald ($LANDLORD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Landlord Ronald ($LANDLORD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов $LANDLORD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов $LANDLORD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $LANDLORD, изучите текущую цену $LANDLORD!

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