Токеномика Landlord Ronald ($LANDLORD)

Токеномика Landlord Ronald ($LANDLORD)

Откройте для себя ключевую информацию о Landlord Ronald ($LANDLORD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Landlord Ronald ($LANDLORD)

Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life

Официальный сайт:
https://www.landlord-ronald.xyz

Токеномика и анализ цен Landlord Ronald ($LANDLORD)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Landlord Ronald ($LANDLORD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 94,40K
$ 94,40K$ 94,40K
Общее предложение:
$ 824,00M
$ 824,00M$ 824,00M
Оборотное предложение:
$ 824,00M
$ 824,00M$ 824,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 94,40K
$ 94,40K$ 94,40K
Исторический максимум:
$ 0,02057193
$ 0,02057193$ 0,02057193
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00011409
$ 0,00011409$ 0,00011409

Токеномика Landlord Ronald ($LANDLORD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Landlord Ronald ($LANDLORD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов $LANDLORD, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов $LANDLORD.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой $LANDLORD, изучите текущую цену $LANDLORD!

Прогноз цены $LANDLORD

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.