Цена Kylacoin (KCN)
Текущая цена Kylacoin (KCN) сегодня составляет 45.98 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 324.41K USD. Цена KCN к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kylacoin:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 7.81K USD
- Изменение цены Kylacoin в течение дня составляет -0.12%
- Оборотное предложение составляет 7.06K USD
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За сегодня изменение цены Kylacoin на USD составило $ -0.05898750342304.
За последние 30 дней изменение цены Kylacoin на USD составило $ -3.4964295520.
За последние 60 дней изменение цены Kylacoin на USD составило $ -10.0394893060.
За последние 90 дней изменение цены Kylacoin на USD составило $ -1.9882119222147.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.05898750342304
|-0.12%
|30 дней
|$ -3.4964295520
|-7.60%
|60 дней
|$ -10.0394893060
|-21.83%
|90 дней
|$ -1.9882119222147
|-4.14%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Kylacoin: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+1.12%
-0.12%
-16.06%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
What is Kylacoin Kylacoin is a layer 1 blockchain ecosystem with a store of value that promotes scalability and interoperability. What makes Kylacoin unique? Kylacoin promotes scalability and interoperability with a block time of 60 seconds, guaranteeing transactions, and the most secure hash algorithm, SHA3d. Kylacoin was started with a fair launch, no premine, and no ICO. History of your project. The development of Kylacoin started in December 2021, and the chain started working on February 5, 2022. Right after that, we announced the project on Bitcointalk. What’s next for your project? We're going to develop lite wallets for mobile and other platforms, and we're going to develop a token system on the chain with the help of a strong scripting language.
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