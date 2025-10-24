Что такое Kuusou (KUUSOU)

$KUUSOU is a Solana-based community coin that began as a meme but has quickly evolved into a broader brand. It represents a movement built around a halo-wearing cloud mascot and a dedicated community known as Cloud Gang. Beyond simple token trading, $KUUSOU integrates anime-inspired art, and plans for physical merchandise like plush toys. The project actively emphasizes creativity, charity, and long-term brand growth—positioning itself as more than just another meme coin. By combining digital culture, anime aesthetics, and community-driven initiatives, $KUUSOU aims to become a recognizable brand that resonates with both crypto enthusiasts and mainstream audiences.

Источник Kuusou (KUUSOU) Официальный веб-сайт

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kuusou (KUUSOU) Сколько стоит Kuusou (KUUSOU) на сегодня? Актуальная цена KUUSOU в USD – 0,00015135 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KUUSOU в USD? $ 0,00015135 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KUUSOU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Kuusou? Рыночная капитализация KUUSOU составляет $ 146,31K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KUUSOU? Циркулирующее предложение KUUSOU составляет 966,67M USD . Какова была максимальная цена (ATH) KUUSOU? KUUSOU достиг максимальной цены (ATH) в 0,00257659 USD . Какова была минимальная цена KUUSOU за все время (ATL)? KUUSOU достиг минимальной цены (ATL) в 0,00004466 USD . Каков объем торгов KUUSOU? Объем торгов за последние 24 часа для KUUSOU составляет -- USD . Вырастет ли KUUSOU в цене в этом году? KUUSOU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KUUSOU для более подробного анализа.

