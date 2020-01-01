Токеномика Kroak on Kaspa (KROAK)

Токеномика Kroak on Kaspa (KROAK)

Откройте для себя ключевую информацию о Kroak on Kaspa (KROAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Kroak on Kaspa (KROAK)

$KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto.

Официальный сайт:
https://www.kroakonkaspa.com/

Токеномика и анализ цен Kroak on Kaspa (KROAK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kroak on Kaspa (KROAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 511,15K
$ 511,15K$ 511,15K
Общее предложение:
$ 690,00M
$ 690,00M$ 690,00M
Оборотное предложение:
$ 690,00M
$ 690,00M$ 690,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 511,15K
$ 511,15K$ 511,15K
Исторический максимум:
$ 0,00371105
$ 0,00371105$ 0,00371105
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00074046
$ 0,00074046$ 0,00074046

Токеномика Kroak on Kaspa (KROAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Kroak on Kaspa (KROAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов KROAK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов KROAK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KROAK, изучите текущую цену KROAK!

Прогноз цены KROAK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.