Токеномика Kroak on Kaspa (KROAK) Откройте для себя ключевую информацию о Kroak on Kaspa (KROAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kroak on Kaspa (KROAK) $KROAK is a meme coin that was deployed on KRC-20 and was 100% fair launched. KROAK aims to build a strong community of meme-coin enthusiasts who are interested in changing the negative sentiments growing in the crypto space. KROAK works to use its meme-ability to uplift community members and promote morally sound crypto practices. KROAKS narrative begins like this… After KROAKing all his coins on frog-memes, KROAK has come back to avenge his gains and become a rich frog by building the strongest community in all of crypto. Официальный сайт: https://www.kroakonkaspa.com/ Купить KROAK сейчас!

Токеномика и анализ цен Kroak on Kaspa (KROAK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kroak on Kaspa (KROAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 511,15K $ 511,15K $ 511,15K Общее предложение: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M Оборотное предложение: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 511,15K $ 511,15K $ 511,15K Исторический максимум: $ 0,00371105 $ 0,00371105 $ 0,00371105 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00074046 $ 0,00074046 $ 0,00074046 Узнайте больше о цене Kroak on Kaspa (KROAK)

Токеномика Kroak on Kaspa (KROAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kroak on Kaspa (KROAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KROAK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KROAK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KROAK, изучите текущую цену KROAK!

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