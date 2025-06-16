Цена Kolytics (KOLT)
Текущая цена Kolytics (KOLT) сегодня составляет 0.068387 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 547.86K USD. Цена KOLT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kolytics:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Kolytics в течение дня составляет +10.63%
- Оборотное предложение составляет 8.00M USD
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За сегодня изменение цены Kolytics на USD составило $ +0.00657271.
За последние 30 дней изменение цены Kolytics на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kolytics на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kolytics на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00657271
|+10.63%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Kolytics: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.36%
+10.63%
+166.41%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns.
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