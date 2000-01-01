Токеномика Kolytics (KOLT) Откройте для себя ключевую информацию о Kolytics (KOLT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kolytics (KOLT) Kolytics is a next-generation analytics and copy-trading platform built specifically for the crypto space. By tracking over 2000 individual Key Opinion Leaders (KOLs) and more than 300,000 “calls” to date, Kolytics provides traders and projects with deep, real-time insights into influencer performance, market trends, and token flows. Users can analyze 25+ on-chain KPIs—such as return on investment, profit/loss ratios, and trading volume impact—and then deploy our KOLT-Fire sniper bot to automatically copy high-confidence calls the moment a contract address is published, ensuring early entry before mass adoption. This powerful combination of advanced analytics, real-time alerts, and automated execution removes the guesswork and noise from influencer-driven trading, helping users make data-driven decisions, reduce risk, and maximize returns. Официальный сайт: https://kolytics.pro Whitepaper: https://kolytics.gitbook.io Купить KOLT сейчас!

Токеномика и анализ цен Kolytics (KOLT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kolytics (KOLT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 851,48K $ 851,48K $ 851,48K Общее предложение: $ 10,00M $ 10,00M $ 10,00M Оборотное предложение: $ 8,00M $ 8,00M $ 8,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,06M $ 1,06M $ 1,06M Исторический максимум: $ 0,125288 $ 0,125288 $ 0,125288 Исторический минимум: $ 0,0220526 $ 0,0220526 $ 0,0220526 Текущая цена: $ 0,106613 $ 0,106613 $ 0,106613 Узнайте больше о цене Kolytics (KOLT)

Токеномика Kolytics (KOLT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kolytics (KOLT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOLT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOLT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOLT, изучите текущую цену KOLT!

Прогноз цены KOLT Хотите узнать, куда может двигаться KOLT? Наша страница прогноза цены KOLT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена KOLT прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!