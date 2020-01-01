Токеномика Ken (KEN) Откройте для себя ключевую информацию о Ken (KEN), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Ken (KEN) Meet Ken Coin, the cryptocurrency that is set to revolutionize the digital finance world. Ken Coin is inspired by Ken, the first DOGE of Atsuko Sato, and the older brother of the famous Kabosu and Neiro. With Ken Coin, we honor the legacy of Ken, the original Shiba Inu that paved the way for the iconic Dogecoin. Ken Coin aims to bring the same community spirit and innovation that Dogecoin brought to the crypto space, but with enhanced features and a stronger focus on utility. Join us in celebrating Ken's legacy by being part of the Ken Coin community. Experience the future of cryptocurrency with Ken Coin, where nostalgia meets cutting-edge technology. Get ready to embark on an exciting journey with Ken Coin and be a part of something truly special. Официальный сайт: https://kenoneth.com Whitepaper: https://kabochan.blog.jp Купить KEN сейчас!

Токеномика и анализ цен Ken (KEN) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Ken (KEN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 83,01K $ 83,01K $ 83,01K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 83,01K $ 83,01K $ 83,01K Исторический максимум: $ 0,00421408 $ 0,00421408 $ 0,00421408 Исторический минимум: $ 0,0000080 $ 0,0000080 $ 0,0000080 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Ken (KEN)

Токеномика Ken (KEN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Ken (KEN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KEN, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KEN. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KEN, изучите текущую цену KEN!

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