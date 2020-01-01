Токеномика Keefer Bunny (KFR) Откройте для себя ключевую информацию о Keefer Bunny (KFR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Keefer Bunny (KFR) Keefer Bunny is a community of cannabis enthusiasts and crypto lovers who are passionate about memecoins and the exciting world of $KFR! 🌿💸 With 4/20 falling on Easter this year, we’re ready to make this celebration unforgettable!We’ve built a reward system that benefits the top 50 holders through LP rewards on Meteora, and we’re always giving back with epic giveaways from our wallet, which holds Easter eggs full of surprises. 🥚 Официальный сайт: https://keeferbunny420.carrd.co/ Купить KFR сейчас!

Токеномика и анализ цен Keefer Bunny (KFR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Keefer Bunny (KFR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 434,75K $ 434,75K $ 434,75K Общее предложение: $ 931,26M $ 931,26M $ 931,26M Оборотное предложение: $ 931,26M $ 931,26M $ 931,26M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 434,75K $ 434,75K $ 434,75K Исторический максимум: $ 0,00192059 $ 0,00192059 $ 0,00192059 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,0004665 $ 0,0004665 $ 0,0004665 Узнайте больше о цене Keefer Bunny (KFR)

Токеномика Keefer Bunny (KFR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Keefer Bunny (KFR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KFR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KFR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KFR, изучите текущую цену KFR!

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