Сегодняшняя цена Karura

Текущая цена Karura (KAR) сегодня составляет $ 0,00316621 с изменением 0,00% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации KAR на USD составляет $ 0,00316621 за KAR.

На данный момент Karura занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 369 391, при оборотном предложении 116,67M KAR. В течение последних 24 часов, KAR торговался в диапазоне от $ 0,0 (минимум) до $ 0,0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 13,2, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе KAR изменился на -- за последний час и на +2,03% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4,42K.

Рыночная информация Karura (KAR)

Рыночная капитализация $ 369,39K$ 369,39K $ 369,39K Объем (24Ч) $ 4,42K$ 4,42K $ 4,42K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 506,59K$ 506,59K $ 506,59K Оборотное предложение 116,67M 116,67M 116,67M Общее предложение 160 000 000,0 160 000 000,0 160 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Karura составляет $ 369,39K, при 24-часовом объеме торгов $ 4,42K. Циркулируещее обращение KAR составляет 116,67M, а общее предложение – 160000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 506,59K.