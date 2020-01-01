Токеномика Juicebox (JBX) Откройте для себя ключевую информацию о Juicebox (JBX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

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Токеномика и анализ цен Juicebox (JBX) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Juicebox (JBX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,77M $ 1,77M $ 1,77M Общее предложение: $ 2,02B $ 2,02B $ 2,02B Оборотное предложение: $ 1,85B $ 1,85B $ 1,85B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,93M $ 1,93M $ 1,93M Исторический максимум: $ 0,02278469 $ 0,02278469 $ 0,02278469 Исторический минимум: $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 Текущая цена: $ 0,00095211 $ 0,00095211 $ 0,00095211 Узнайте больше о цене Juicebox (JBX)

Токеномика Juicebox (JBX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Juicebox (JBX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JBX, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JBX. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JBX, изучите текущую цену JBX!

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