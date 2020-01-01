Токеномика JETT CRYPTO (JETT) Откройте для себя ключевую информацию о JETT CRYPTO (JETT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о JETT CRYPTO (JETT) Jett is a cutting-edge cryptocurrency designed to decentralize finance and empower users with greater control over their financial future. The primary objective of launching Jett Coin is to support and advance space exploration efforts. Decentralization: Our mission is to decentralize financial systems, breaking down barriers and providing equal access to financial opportunities for everyone. Официальный сайт: https://jettcrypto.in/ Whitepaper: https://jettcrypto.in/whitepaper.pdf Купить JETT сейчас!

Токеномика и анализ цен JETT CRYPTO (JETT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене JETT CRYPTO (JETT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,08M $ 6,08M $ 6,08M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 30,37M $ 30,37M $ 30,37M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 20,00M $ 20,00M $ 20,00M Исторический максимум: $ 1,048 $ 1,048 $ 1,048 Исторический минимум: $ 0,099948 $ 0,099948 $ 0,099948 Текущая цена: $ 0,20024 $ 0,20024 $ 0,20024 Узнайте больше о цене JETT CRYPTO (JETT)

Токеномика JETT CRYPTO (JETT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики JETT CRYPTO (JETT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JETT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JETT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JETT, изучите текущую цену JETT!

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