Токеномика Javsphere (JAV)

Токеномика Javsphere (JAV)

Откройте для себя ключевую информацию о Javsphere (JAV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Javsphere (JAV)

This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider.

Официальный сайт:
https://leveragex.trade
Whitepaper:
https://javlis.gitbook.io/javsphere-whitepaper

Токеномика и анализ цен Javsphere (JAV)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Javsphere (JAV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,05M
$ 3,05M$ 3,05M
Общее предложение:
$ 806,53M
$ 806,53M$ 806,53M
Оборотное предложение:
$ 265,98M
$ 265,98M$ 265,98M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 9,26M
$ 9,26M$ 9,26M
Исторический максимум:
$ 0,405124
$ 0,405124$ 0,405124
Исторический минимум:
$ 0,0071997
$ 0,0071997$ 0,0071997
Текущая цена:
$ 0,01149952
$ 0,01149952$ 0,01149952

Токеномика Javsphere (JAV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Javsphere (JAV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JAV, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JAV.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JAV, изучите текущую цену JAV!

Прогноз цены JAV

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.