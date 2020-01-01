Токеномика Javsphere (JAV) Откройте для себя ключевую информацию о Javsphere (JAV), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Javsphere (JAV) This project offers decentralized leverage trading on a range of assets, including stocks, crypto, and forex, with up to 150x leverage. Traders benefit from a simple and intuitive UI, while liquidity providers can earn real cashflow in BTC, ETH, or stablecoins through trading fees and liquidations. The platform enables high-leverage trading and provides opportunities to earn yield by supporting the ecosystem as a liquidity provider. Официальный сайт: https://leveragex.trade Whitepaper: https://javlis.gitbook.io/javsphere-whitepaper Купить JAV сейчас!

Токеномика и анализ цен Javsphere (JAV) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Javsphere (JAV), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,05M $ 3,05M $ 3,05M Общее предложение: $ 806,53M $ 806,53M $ 806,53M Оборотное предложение: $ 265,98M $ 265,98M $ 265,98M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 9,26M $ 9,26M $ 9,26M Исторический максимум: $ 0,405124 $ 0,405124 $ 0,405124 Исторический минимум: $ 0,0071997 $ 0,0071997 $ 0,0071997 Текущая цена: $ 0,01149952 $ 0,01149952 $ 0,01149952 Узнайте больше о цене Javsphere (JAV)

Токеномика Javsphere (JAV): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Javsphere (JAV) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JAV, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JAV. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JAV, изучите текущую цену JAV!

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