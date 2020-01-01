Токеномика International Meme Fund (IMF) Откройте для себя ключевую информацию о International Meme Fund (IMF), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о International Meme Fund (IMF) International Meme Fund (IMF) is a decentralized credit protocol on Ethereum that unlocks stablecoin liquidity using memecoins as collateral. It operates through pooled credit markets with isolated lending vaults integrated via Morpho. The protocol’s native token, IMF, governs how liquidity is allocated across supported markets. By treating memes as signal and credit as infrastructure, IMF enables communities to coordinate access to capital and turn belief into buying power. Официальный сайт: https://imf.bz Whitepaper: https://docs.imf.bz Купить IMF сейчас!

Токеномика и анализ цен International Meme Fund (IMF) Изучите ключевые данные о токеномике и цене International Meme Fund (IMF), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 14,84M $ 14,84M $ 14,84M Общее предложение: $ 33,00M $ 33,00M $ 33,00M Оборотное предложение: $ 29,01M $ 29,01M $ 29,01M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 16,89M $ 16,89M $ 16,89M Исторический максимум: $ 0,698028 $ 0,698028 $ 0,698028 Исторический минимум: $ 0,0241715 $ 0,0241715 $ 0,0241715 Текущая цена: $ 0,511703 $ 0,511703 $ 0,511703 Узнайте больше о цене International Meme Fund (IMF)

Токеномика International Meme Fund (IMF): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики International Meme Fund (IMF) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IMF, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IMF. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IMF, изучите текущую цену IMF!

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