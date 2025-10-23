Текущая цена Icopax сегодня составляет 0,00543787 USD. Следите за обновлениями цены $IPAX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены $IPAX прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Icopax сегодня составляет 0,00543787 USD. Следите за обновлениями цены $IPAX к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены $IPAX прямо сейчас на MEXC.

Логотип Icopax

Цена Icopax ($IPAX)

Не в листинге

Текущая цена 1 $IPAX в USD:

$0,00543787
+26,20%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Icopax ($IPAX) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:45:46 (UTC+8)

Информация о ценах Icopax ($IPAX) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00430658
Мин 24Ч
$ 0,00541437
Макс 24Ч

$ 0,00430658
$ 0,00541437
$ 0,054483
$ 0,00196323
+20,12%

+26,27%

-27,56%

-27,56%

Текущая цена Icopax ($IPAX) составляет $0,00543787. За последние 24 часа $IPAX торговался в диапазоне от $ 0,00430658 до $ 0,00541437, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена $IPAX за все время составляет $ 0,054483, а минимальная – $ 0,00196323.

Что касается краткосрочной динамики, $IPAX изменился на +20,12% за последний час, на +26,27% за 24 часа и на -27,56% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Icopax ($IPAX)

$ 1,63M
--
$ 1,63M
300,00M
300 000 000,0
Текущая рыночная капитализация Icopax составляет $ 1,63M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $IPAX составляет 300,00M, а общее предложение – 300000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 1,63M.

История цен Icopax ($IPAX) в USD

За сегодня изменение цены Icopax на USD составило $ +0,00113129.
За последние 30 дней изменение цены Icopax на USD составило $ -0,0041823914.
За последние 60 дней изменение цены Icopax на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Icopax на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00113129+26,27%
30 дней$ -0,0041823914-76,91%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Icopax ($IPAX)

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know.

With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth.

ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you’re a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Icopax (USD)

Сколько будет стоить Icopax ($IPAX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Icopax ($IPAX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Icopax.

Проверьте прогноз цены Icopax!

$IPAX на местную валюту

Токеномика Icopax ($IPAX)

Понимание токеномики Icopax ($IPAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена $IPAX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Icopax ($IPAX)

Сколько стоит Icopax ($IPAX) на сегодня?
Актуальная цена $IPAX в USD – 0,00543787 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена $IPAX в USD?
Текущая цена $IPAX в USD составляет $ 0,00543787. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Icopax?
Рыночная капитализация $IPAX составляет $ 1,63M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение $IPAX?
Циркулирующее предложение $IPAX составляет 300,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) $IPAX?
$IPAX достиг максимальной цены (ATH) в 0,054483 USD.
Какова была минимальная цена $IPAX за все время (ATL)?
$IPAX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00196323 USD.
Каков объем торгов $IPAX?
Объем торгов за последние 24 часа для $IPAX составляет -- USD.
Вырастет ли $IPAX в цене в этом году?
$IPAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены $IPAX для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.