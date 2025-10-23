Что такое Icopax ($IPAX)

ICOPAX is a decentralized trading platform built natively for Telegram. No KYC, no downloads, no unnecessary steps. Just fast, secure, and permissionless trading in the environment users already know. With ICOPAX, users can swap tokens directly inside Telegram, challenge others in 1v1 token battles to win $IPAX, and access perpetual futures with 0% fees when paying with IPAX. The platform also offers copy trading from top traders, competitive Battle Royale trading tournaments, and a task and referral system designed to reward user activity and growth. ICOPAX is built to make crypto trading simpler, more affordable, and fully in the hands of users. By combining DeFi principles with a lightweight Telegram-based interface, it removes the friction that often blocks adoption. Whether you're a pro trader or just exploring the space, ICOPAX gives you the tools to trade confidently and effortlessly.

Прогноз цены Icopax (USD)

Сколько будет стоить Icopax ($IPAX) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Icopax ($IPAX) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Icopax.

Проверьте прогноз цены Icopax!

$IPAX на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Icopax ($IPAX)

Понимание токеномики Icopax ($IPAX) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена $IPAX прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Icopax ($IPAX) Сколько стоит Icopax ($IPAX) на сегодня? Актуальная цена $IPAX в USD – 0,00543787 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена $IPAX в USD? $ 0,00543787 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена $IPAX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Icopax? Рыночная капитализация $IPAX составляет $ 1,63M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение $IPAX? Циркулирующее предложение $IPAX составляет 300,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) $IPAX? $IPAX достиг максимальной цены (ATH) в 0,054483 USD . Какова была минимальная цена $IPAX за все время (ATL)? $IPAX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00196323 USD . Каков объем торгов $IPAX? Объем торгов за последние 24 часа для $IPAX составляет -- USD . Вырастет ли $IPAX в цене в этом году? $IPAX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены $IPAX для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Icopax ($IPAX)