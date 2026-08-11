Какова текущая цена Hyre Agent?

Живая цена Hyre Agent (HYRE) составляет ₽ RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Hyre Agent на рынке?

В настоящее время Hyre Agent находится на 6691-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽4458381.1788832624000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов HYRE в обращении?

Количество токенов HYRE в обращении составляет 930105619.657295 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Hyre Agent за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Hyre Agent колебалась в диапазоне от ₽ (минимум за 24 часа) до ₽ (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Hyre Agent удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Hyre Agent достиг максимальной цены ₽, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется HYRE?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Hyre Agent?

Текущее изменение цены -11.11% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,AI Agents,Pump.fun Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.