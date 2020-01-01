Токеномика Hudi (HUDI) Откройте для себя ключевую информацию о Hudi (HUDI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hudi (HUDI) HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners. Официальный сайт: https://humandataincome.com/ Купить HUDI сейчас!

Токеномика и анализ цен Hudi (HUDI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hudi (HUDI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 513,52K $ 513,52K $ 513,52K Общее предложение: $ 69,42M $ 69,42M $ 69,42M Оборотное предложение: $ 23,21M $ 23,21M $ 23,21M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,54M $ 1,54M $ 1,54M Исторический максимум: $ 4,76 $ 4,76 $ 4,76 Исторический минимум: $ 0,01613198 $ 0,01613198 $ 0,01613198 Текущая цена: $ 0,02212152 $ 0,02212152 $ 0,02212152 Узнайте больше о цене Hudi (HUDI)

Токеномика Hudi (HUDI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hudi (HUDI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HUDI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HUDI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HUDI, изучите текущую цену HUDI!

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