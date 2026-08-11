На какой блокчейн-сети работает Hoppy Token?

Hoppy Token работает в сети --, которая определяет, как обрабатываются транзакции, скорость подтверждений и общую безопасность. Эта сеть также влияет на совместимость с кошельками, dApp и стандартами смарт-контрактов.

Какова текущая цена HOPPY?

Токен оценивается в ₽, что отражает изменение цены на -1.71% за последние 24 часа. Обновления цен собираются в реальном времени с ведущих мировых бирж.

К какой категории относится Hoppy Token?

Hoppy Token относится к категории Meme,Ethereum Ecosystem. Такая классификация помогает инвесторам сравнивать HOPPY с аналогичными активами того же сектора, например, DeFi, мем-токены, токены уровня 1, уровня 2 или AI-токены.

Какова рыночная капитализация Hoppy Token?

Его рыночная капитализация составляет ₽4272150.7804030496000, что ставит актив на 6756-е место. Рыночная капитализация является широким показателем размера, степени принятия и доверия со стороны инвесторов.

Сколько токенов HOPPY сейчас находится в обращении?

В обращении находятся 420690000000000.0 токенов. Это количество напрямую влияет на баланс спроса и предложения, формирование цены и ожидания инфляции.

Насколько активно сегодня торговля Hoppy Token?

За последний день объем торговли HOPPY составил ₽--. Высокий объем часто указывает на повышенный интерес рынка или реакцию на последние новости.

Как цена сегодня соотносится с недавними максимумами и минимумами?

За последние 24 часа Hoppy Token колебался между ₽ и ₽, давая трейдерам представление о краткосрочной волатильности и потенциальных зонах прорыва.