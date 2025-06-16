Цена Holy Liquid (HL)
Текущая цена Holy Liquid (HL) сегодня составляет 0,00434923 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4,35M USD. Цена HL к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Holy Liquid:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Holy Liquid в течение дня составляет +51,37%
- Оборотное предложение составляет 1,00B USD
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За сегодня изменение цены Holy Liquid на USD составило $ +0,00147593.
За последние 30 дней изменение цены Holy Liquid на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Holy Liquid на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Holy Liquid на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,00147593
|+51,37%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Holy Liquid: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+19,25%
+51,37%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Holy Liquid is a token in the category of memes on the HyperEVM blockchain. The logo of the token is a jar with a cross on it, all within a certain style and aesthetics (turquoise blue). The token is in line with the 2025 Jubilee year, this is also what the name and logo refer to. Holy Liquid is not just any token. It's the sacred essence of internet absurdity distilled into digital form. It's what happens when irony meets decentralization and gets baptized in holy volatility. Born in the fiery pits of meme culture and anointed by the blockchain, Holy Liquid flows through the veins of crypto Twitter, dispensing enlightenment, laughter, and occasionally, profit.
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