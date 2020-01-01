Токеномика Holy Liquid (HL) Откройте для себя ключевую информацию о Holy Liquid (HL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Holy Liquid (HL) Holy Liquid is a token in the category of memes on the HyperEVM blockchain. The logo of the token is a jar with a cross on it, all within a certain style and aesthetics (turquoise blue). The token is in line with the 2025 Jubilee year, this is also what the name and logo refer to. Holy Liquid is not just any token. It's the sacred essence of internet absurdity distilled into digital form. It's what happens when irony meets decentralization and gets baptized in holy volatility. Born in the fiery pits of meme culture and anointed by the blockchain, Holy Liquid flows through the veins of crypto Twitter, dispensing enlightenment, laughter, and occasionally, profit. Официальный сайт: https://holyliquid.org Купить HL сейчас!

Токеномика и анализ цен Holy Liquid (HL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Holy Liquid (HL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,94M $ 2,94M $ 2,94M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,94M $ 2,94M $ 2,94M Исторический максимум: $ 0,00493936 $ 0,00493936 $ 0,00493936 Исторический минимум: $ 0,00185033 $ 0,00185033 $ 0,00185033 Текущая цена: $ 0,00294964 $ 0,00294964 $ 0,00294964 Узнайте больше о цене Holy Liquid (HL)

Токеномика Holy Liquid (HL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Holy Liquid (HL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HL, изучите текущую цену HL!

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